"Ливерпуль" согласовал с "Арсеналом" трансфер Окслейда-Чемберлена

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"Ливерпуль" согласовал с "Арсеналом" трансфер Окслейда-Чемберлена"Ливерпуль" согласовал с лондонским "Арсеналом" трансфер полузащитника "канониров" Алекса Окслейда-Чемберлена.

Как информирует BBC, за 24-летнего хавбека "красные" заплатят 43 миллиона евро. Футболист подпишет с мерсисайдцами контракт сроком на шесть лет.

В стартовавшем сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл в 4-х матчах за "Арсенал", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отдал предпочтение "Ливерпулю" перед "Челси". | soccernews.ru

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