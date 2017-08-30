"Ливерпуль" согласовал с "Арсеналом" трансфер Окслейда-Чемберлена

"Ливерпуль" согласовал с лондонским "Арсеналом" трансфер полузащитника "канониров" Алекса Окслейда-Чемберлена.

Как информирует BBC, за 24-летнего хавбека "красные" заплатят 43 миллиона евро. Футболист подпишет с мерсисайдцами контракт сроком на шесть лет.

В стартовавшем сезоне Окслейд-Чемберлен сыграл в 4-х матчах за "Арсенал", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Окслейд-Чемберлен отдал предпочтение "Ливерпулю" перед "Челси". | soccernews.ru