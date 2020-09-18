"Ливерпуль" согласовал с Тьяго Алькантарой условия личного контракта

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"Ливерпуль" согласовал с Тьяго Алькантарой условия личного контракта

Хавбек "Баварии" Тьяго Алькантара в шаге от перехода в "Ливерпуль".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы согласовали с игроком условия четырехлетнего контракта.

Напомним, что трансфер Алькантары обойдется "Ливерпулю" в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего испанца три гола и два ассиста в 40 играх.

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