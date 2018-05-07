"Ливерпуль" согласовал свой первый летний трансфер за 70 миллионов евро

"Ливерпуль" согласовал приобретение полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, за 24-летнего хавбека "ткачей" "красные" ближайшим летом заплатят 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фекир забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за "Лион".

Напомним, ранее сообщалось, что лидером в гонке за Фекиром стал "Челси". | soccernews.ru