"Ливерпуль" согласовал трансфер Наби Кейта

Хавбек "РБ Лейпциг" Наби Кейта близок к переходу в "Ливерпуль", сообщает Winner Sports.

По информации ресурса, мерсисайдцам удалось договориться с немецким клубом о трансфере игрока. Футболист обойдется "Ливерпулю" в 83 миллиона евро.

В прошлом сезоне Кейта провел 32 матча, отметился 8 голами и 8 ассистами.

Читайте также: Эндрю Робертсон стал игроком "Ливерпуля". | http://soccernews.ru