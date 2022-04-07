"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта

Теги ливерпульфулхэмфабиу карвальютрансферы

"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта

Фото: твиттер Фабиу Карвальо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" договорился о переходе португальского полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвальо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мерсисайдцы заплатят за футболиста пять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,7 миллиона евро за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 19-летний Карвальо провел за "Фулхэм" 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Экс-игрок "Ливерпуля" подверг критике Салаха. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 7 апреля

Главные новости дня: 7 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов