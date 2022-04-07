"Ливерпуль" согласовал трансфер португальского таланта

Фото: твиттер Фабиу Карвальо/Автор неизвестен

"Ливерпуль" договорился о переходе португальского полузащитника "Фулхэма" Фабиу Карвальо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мерсисайдцы заплатят за футболиста пять миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 2,7 миллиона евро за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 19-летний Карвальо провел за "Фулхэм" 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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