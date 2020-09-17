"Ливерпуль" согласовал трансфер Тьяго Алькантары

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"Ливерпуль" согласовал трансфер Тьяго Алькантары

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантара продолжит карьеру в "Ливерпуле".

По информации The Athletic, "красные" согласились выполнить требования немецкого клуба и заплатят за игрока 30 миллионов евро.

Официально о сделке будет объявлено после окончательной договорённости между испанцем и "Ливерпулем" о личном контракте и прохождения медобследования.

29-летний Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.

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