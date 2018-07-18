"Ливерпуль" согласовал трансфер вратаря, который станет мировым рекордом

Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон перейдет в "Ливерпуль", сообщает журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 75 миллионов евро. Таким образом, Алиссон станет самым дорогим вратарем в истории футбола.

Прежний рекорд принадлежал голкиперу "Манчестер Сити" Эдерсону, который год назад перешел в английский клуб за 40 миллионов евро.

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