"Ливерпуль" сообщил о готовности ван Дейка к финалу Клубного Чемпионата Мира
Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сможет сыграть с "Фламенго" в финальном матче Клубного Чемпионата Мира.
Напомним, что голландец пропустил предыдущую игру из-за болезни. Однако сейчас он уже тренируется в общей группе.
Матч "Ливерпуль" - "Фламенго" состоится в субботу, 21 декабря, в 20:30 по московскому времени.
Ван Дейк в текущем сезоне сыграл за "красных" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
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|Кристал Пэлас
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|17
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|14
|Борнмут
|17
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|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
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|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
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|Уотфорд
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