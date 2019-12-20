"Ливерпуль" сообщил о готовности ван Дейка к финалу Клубного Чемпионата Мира

Теги ливерпульфламенговирджил ван дейк

"Ливерпуль" сообщил о готовности ван Дейка к финалу Клубного Чемпионата Мира

Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк сможет сыграть с "Фламенго" в финальном матче Клубного Чемпионата Мира.

Напомним, что голландец пропустил предыдущую игру из-за болезни. Однако сейчас он уже тренируется в общей группе.

Матч "Ливерпуль" - "Фламенго" состоится в субботу, 21 декабря, в 20:30 по московскому времени.

Ван Дейк в текущем сезоне сыграл за "красных" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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