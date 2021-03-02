"Ливерпуль" сообщил о смерти легенды клуба Сент-Джона

Умер бывший нападающий "Ливерпуля" Иан Сент-Джон, сообщает официальный сайт "красных".

Шотландец ушёл из жизни сегодня, 2 марта, в возрасте 82 лет.

Сент-Джон выступал за "Ливерпуль" на протяжении 10 лет - с 1961 по 1971 год. В его активе 425 матчей, 118 забитых голов и 6 выигранных трофеев.

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