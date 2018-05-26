"Ливерпуль" сравнял счет в матче

"Ливерпуль" сравнивает счет в матче с "Реалом".

Гол на свой счет записал вингер "Ливерпуля" Садио Мане после того, как ему сбросил мяч Ловрен.

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