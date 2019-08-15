"Ливерпуль" сравнялся с "Реалом" по победам в Суперкубке УЕФА и приблизился к рекорду двух клубов
"Ливерпуль" выиграл четвёртый в своей истории Суперкубок УЕФА, одолев в серии пенальти "Челси".
Как сообщает Gracenote Live, по числу побед в этом турнире "красные" сравнялись с мадридским "Реалом".
Теперь мерсисайдцы уступают только двум клубам - "Милану" и "Барселоне", в активе которых по 5 таких трофеев.
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