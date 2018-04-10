"Ливерпуль" стал автором нового английского рекорда

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"Ливерпуль" стал автором нового английского рекорда

"Ливерпуль" обыгрывает "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:1.

Стоит отметить, что второй гол мерсисайцев стал для клуба 33-м в этом сезоне в еврокубках.

По этому показателю "Ливерпуль" стал единоличным рекордсменом среди английских клубов, опередив "Манчестер Юнайтед" (3:2).

Не пропустите: "Ливерпуль" повторил английский рекорд в еврокубках. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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