"Ливерпуль" стал автором нового английского рекорда

"Ливерпуль" обыгрывает "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:1.

Стоит отметить, что второй гол мерсисайцев стал для клуба 33-м в этом сезоне в еврокубках.

По этому показателю "Ливерпуль" стал единоличным рекордсменом среди английских клубов, опередив "Манчестер Юнайтед" (3:2).

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