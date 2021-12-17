"Ливерпуль" стал автором уникального достижения в чемпионате Англии

1 Теги ливерпульстатистика

"Ливерпуль" стал автором уникального достижения в чемпионате Англии

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" достиг отметки в 2000 побед в рамках чемпионата Англии за всю историю.

Юбилейным для "красных" стал вчерашний матч против "Ньюкасла", в котором команда выиграла со счётом 3:1.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" - первый клуб, победивший 2000 раз в высшем английском дивизионе.

Стоит отметить, что ближайшими преследователями мерсисайдцев по данному показателю являются "Арсенал" (1926) и "Эвертон" (1872).

Не пропустите: Впервые за 29 лет "Арсенал" не забил три пенальти подряд в АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер! Какой же Ливерпуль вакцинированный! Вискас Эль Барса!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера

"Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов