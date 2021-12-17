"Ливерпуль" стал автором уникального достижения в чемпионате Англии

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" достиг отметки в 2000 побед в рамках чемпионата Англии за всю историю.

Юбилейным для "красных" стал вчерашний матч против "Ньюкасла", в котором команда выиграла со счётом 3:1.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" - первый клуб, победивший 2000 раз в высшем английском дивизионе.

Стоит отметить, что ближайшими преследователями мерсисайдцев по данному показателю являются "Арсенал" (1926) и "Эвертон" (1872).

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