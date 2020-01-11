"Ливерпуль" стал автором уникального рекорда в топ-5 лигах Европы

В рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм" (1:0).

Как сообщает Gracenote Live, мерсисайдцы установили рекорд, став первой командой в истории топ-5 европейских лиг, которая победила в 20 из 21-го стартового матча чемпионата.

Кроме того, "Ливерпуль" за 21 игру заработал 61 очко, что также является рекордным показателем за один сезон в топ-5 чемпионатах Европы.

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