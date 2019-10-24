"Ливерпуль" стал четвёртым английским клубом, забившим 200 голов в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" повторил достижение, которое ранее покорялось только трём английским клубам.

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "красные" разгромили "Генк" со счётом 4:1, что позволило им преодолеть отметку в 200 голов в турнире.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" стал четвёртым клубом из Англии, достигшим данного результата.

Мерсисайдцы присоединились к ранее перешагнувшим этот рубеж "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" и "Челси".

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