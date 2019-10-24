"Ливерпуль" стал четвёртым английским клубом, забившим 200 голов в Лиге Чемпионов
"Ливерпуль" повторил достижение, которое ранее покорялось только трём английским клубам.
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "красные" разгромили "Генк" со счётом 4:1, что позволило им преодолеть отметку в 200 голов в турнире.
Как сообщает Opta, "Ливерпуль" стал четвёртым клубом из Англии, достигшим данного результата.
Мерсисайдцы присоединились к ранее перешагнувшим этот рубеж "Манчестер Юнайтед", "Арсеналу" и "Челси".
Не пропустите: Окслейд-Чемберлен высказался о победе "Ливерпуля" над "Генком". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4