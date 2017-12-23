"Ливерпуль" стал четвёртым клубом, который забил более 700 голов в гостевых матчах АПЛ

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"Ливерпуль" стал четвёртым клубом, который забил более 700 голов в гостевых матчах АПЛ

В рамках 19-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счётом 3:3.

Как сообщает Sky Sports, первый гол "красных" в этом матче стал семисотым для мерсисайдской команды в гостевых матчах АПЛ.

"Ливерпуль" стал четвёртым клубом, который достиг этой отметки. Ранее эта планка покорилась "Манчестер Юнайтед" (840), "Арсеналу" (744) и "Челси" (709). | http://soccernews.ru

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