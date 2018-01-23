"Ливерпуль" стал еще одним претендентом на Бэйла

Теги ливерпульреал мадридгарет бэйл

"Ливерпуль" стал еще одним претендентом на Бэйла
"Ливерпуль" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Реала" Гарету Бэйлу, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает возможность с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Реал", в свою очередь, может продать игрока, который регулярно получает травмы. Также хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм".

Стоит отметить, что в последних четырех матчах за "Реал" 28-летний Бэйл забил 5 голов.

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