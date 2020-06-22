"Ливерпуль" стал фаворитом в борьбе за Калиду Кулибали
"Ливерпуль" опережает "Манчестер Юнайтед" в борьбе за сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает TMW.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Мерсисайдцы считают, что Кулибали станет идеальным партнером по центру обороны для Вирджила ван Дейка. Впрочем, приобрести сенегальца будет непросто, так как "Наполи" оценивает его в 95 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 29-летний Кулибали провел за "Наполи" 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18