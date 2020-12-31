"Ливерпуль" стал лидером АПЛ по набранным очкам третий год подряд

"Ливерпуль" в 2018, 2019 и 2020 годах набирал в АПЛ больше очков, чем любая другая команда, сообщает William Hill.

В 2018 году "красные" заработали 88 баллов, в 2019 году - 98, в 2020 году - 77.

Примечательно, что, несмотря на такое доминирование, "Ливерпуль" только один раз становился чемпионом.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда Юргена Клоппа лидирует по итогам 16 туров.

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