"Ливерпуль" стал очередным претендентом на Алабу

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"Ливерпуль" стал очередным претендентом на Алабу

"Ливерпуль" проявляет интерес к австрийскому защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе, сообщает 90min.

По сведениям издания, английский клуб намерен воспользоваться тем, что Алаба не может договориться с "Баварией" о продлении контракта, который истекает летом 2021 года. Таким образом, австриец может перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, проблемой с подписанием Алабы могут стать его высокие зарплатные требования. Футболист хочет получить пятилетний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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