"Ливерпуль" стал первым английским клубом, оформившим международный требл! Чемпионат Мира удалось взять в режиме экономии энергии - финал это четко показал

"Ливерпуль" начал матч согласно своего собственного статуса, встретив "Фламенго" шквалом моментов. Уже на 1-й минуте Фирмино вывалился один на один с голкипером Диего Алвесом и пробил в касание выше ворот, а на 5-й с дистанции выстрелил Кейта – также на трибуны. На 6-й шикарный дальний выстрел в упор рядом с левой стойкой удался Александру-Арнольду, после чего "мерсисайдцы" неожиданно отошли от штрафной бразильцев. Уже на 10-х минутах болельщики наблюдали вполне ровный поединок. Подопечные Жорже Жезуса постепенно наладили прессинг, а затем начали тревожить оборону "Ливерпуля" рывками по флангам. В частности, на 20-й и 23-й минутах на различные части штрафной врывался Бруну Энрике – однажды он прострелил (никто не замкнул), а в другом случае обыграл защитника, но не удержал мяч под контролем. На 26-й же вингер пробил с левого края штрафной, попав в Гомеса. На 33-й Джо снова заблокировал удар – на этот раз Бруну головой замыкал подачу с правого фланга. А что же Ливерпуль? А ничего! Вообще ничего. Все, что смогли англичане к концу первого тайма – это несколько стандартов и общее выравнивание игры. Ни одна из команд не преобладала на последних минутах, что было успехом для обоих. Свисток на перерыв зафиксировал нули на табло.

Второй тайм начался с размена шикарными моментами. Сначала счет должен был открывать Ливерпуль: уже на 47-й минуте Фирмино получил мяч на линии штрафной, качнул защитника и пробил в пустой дальний угол с отскоком от газона – штанга! Еще через две минуты Салах в касание замкнул прострел с правого фланга, но египтянину не хватило точности. Бразильцы огрызнулись не хуже: на 52-й Габигол выстрелил со средней дистанции над перекладиной, а на 54-й Де Арраскаета нанес удар метров с 20-ти в левый нижний угол – Алиссон парировал! После этого команды успокоили темп игры, чему способствовал ряд мелких пауз. В середине второго тайма "Фламенго" существенно прибавил в активности, доведя владения мячом до 65%. Это не могло не вылиться в моменты: на 65-й минуте Габигол влетел на левый край штрафной и пробил с рикошетом мимо, а на 69-й он же в падении через себя замкнул подачу Бруну Энрике – Алиссон поймал мяч. На этом проблемы "Ливерпуля" не завершились, ведь на 73-й минуте травму получил Окслейд-Чемберлен (его заменил Лаллана), а на 77-й арбитры отменили гол Салаха (с метрового офсайда). "Фламенго" при этом постоянно огрызался контрвыпадами.

Завершение основного времени прошло при явном преимуществе "Ливерпуля", хотя Жорже Жезус сделал две замены, чтобы освежить игру. На 80-й минуте Александр-Арнольд пробил с линии штрафной по центру в руки голикперу, а на 85-й Хендерсон метров с 23-х нанес удар в правую девятку – Диего Алвес в красивом прыжке спас "Фламенго". Бразильцы держались до 90+1-й минуты, пока не пропустили контратаку с выходом Мане один на один – Рафинья сбил Мане, а рефери назначил пенальти. Казалось, что это конец, но на видеоповторе стало заметно, что фол произошел до штрафной. Более того – рефери после личного просмотра эпизода вообще отменил фол. В конце концов, свисток на 90+8-й минуте просигнализировал о том, что придется играть дополнительное время. В первом экстра-тайме стало заметно, что силы у "Фламенго" практически исчерпаны. "Ливерпуль" же продолжал добавлять, организовав ряд неплохих атак и открыв счет на 99-й минуте в результате ошибки центрбэка Кайо при перехвате передачи на Мане из глубины. В результате произошел выход два-в-один с пасом на Фирмино, после которого Роберто убрал все того же Кайо в штрафной и выстрелил почти пустые ворота – 1:0! Почти сразу мог прилететь и второй гол: на 102-й минуте Салах метров с 19-ти в своем стиле зарядил в дальнюю девятку, а на 103-й после его передачи с острого угла пробивал ван Дейк – в обоих случаях блестяще сыграл Диего Алвес. В конце концов, на мини-перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "красных". Во втором экстра-тайме "Фламенго" и "Ливерпуль" обменялись двумя неплохими моментами: Габигол на 108-й минуте ворвался на левую часть штрафной и выстрелил мимо ближней штанги, а Хендерсон на 115-й классно пробил со стандарта – Диего Алвес снова был на высоте. Уже на 119-й спасать бразильцев мог Линкольн, который замкнул прострел с правого фланга ударом метров с 15-ти, но 19-летний нападающий направил мяч над перекладиной! Как "Фламенго" ни старался, а сравнять счет подопечным Жорже Жезуса так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "Ливерпуля", который стал новым чемпионом мира среди клубов!

Ливерпуль как будто вышел покатать мяч, но класс решил все

"Ливерпуль" провел очень непростой Чемпионат Мира, хотя и контингент на этом турнире подобрался очень сильный: и "Монтеррей", и "Фламенго" – очень зубастые коллективы. Тем не менее, европейские гранды приучили к доминированию на турнире, сделав тезис "победитель ЛЧ = победитель ЧМ" практически аксиомой. Здесь же имеем тяжелую победу английского суперклуба над мексиканцами в компенсированное время, и не менее тяжелый триумф в экстра-таймах с бразильцами – все это выглядит очень необычно. В финале сложилось впечатление, что мерсисайдцы просто не настроились на клубный ЧМ, как следует. Команда после мощного начале каждого из таймов неожиданно бросала играть в их эндшпиле, не принимая особых шагов по перехвату инициативы даже тогда, когда бразильцы начали бить из пределов штрафной в створ ворот Алиссона – Юрген Клопп провел первую замену аж на 75-й минуте, и то из-за травмы Окслейда-Чемберлейна. Тем не менее, даже этих коротких отрезков хорошего футбола хватило для того, чтобы назвать победу "Ливерпуля" справедливой. В общем, "красные" вдвое превзошли соперника по показателю ожидаемых голов в основное время, а в овертайме преимущество доходило и до четырехкратного. Кроме того, англичане имели в три раза больше попаданий в створ, хотя по количеству ударов было равенство, а по проценту владения мячом "Фламенго" даже имел преимущество. Это и есть класс – бразильцы свои моменты или не реализовали (как на 119-й минуте), или просто не имели в них надлежащего качества, в то время как "Ливерпуль" мог оформить разгром, включившись примерно на треть матча.

Команда Жорже Жезуса хорошо прессинговала, действовала смело и грамотно, но в завершающей фазе ей не хватало исполнительского мастерства, а в последние 30 минут "Фламенго" еще и не хватило сил – тот же знаменитый Габигол слег с судорогой сразу со свистком о начале первого овертайма. Может ли это понижать статус победы "Ливерпуля"? Ни в коем случае! "Мерсисайдцы" продемонстрировали ровно такой футбол и результат, на который они выложились. Это также признак мастерства – "Фламенго" выпрыгнул выше головы всех латиноамериканских клубов вместе взятых, но имел всего один по-настоящему голевой момент и проиграл из-за грубой ошибки на перехвате простого паса.

Фирмино – лучший игрок "Ливерпуля" на ЧМ-2019

Текущий сезон для Бобби проходит очень тяжело, что и не удивительно, когда ты два года подряд играешь практически максимальное количество матчей на всех возможных турнирах. Еще в августе было заметно истощение Фирмино, хотя это не помешало отличиться ассистом в Суперкубке Европы. Тем не менее, в АПЛ и ЛЧ у него всего 6 голов, что мало для форварда такого класса. Возможно, это один из последних сезонов бразильца в Мерсисайде, но именно он является чемпионским. Роберто полностью ему соответствует. На клубном ЧМ-2019 именно игра Фирмино стала ключевым фактором в общем триумфе "Ливерпуля". Всего 5 минут, которые ему выделил Юрген Клопп в тяжелом полуфинале с "Монтерреем", хватило для того, чтобы Бобби забил победный мяч, а в финале он не только сделал то же самое, но еще и попал в штангу, став лидером команды по количеству ударов, и отдал пас под выстрел Кейта. Правда, на этом основные статистические победы бразильца и завершаются, но без них не было бы ливерпульского международного требла. Странно, почему лучшим на турнире признали Мо Салаха. Да, у него крутая статистика (особенно в финале), но, например, у Бруно Энрике с "Фламенго" статистика получше, чем у всего атакующего трио Ливерпуля!

Бруну Энрике был лучшим в составе "Фламенго". Уедет в Европу?

Иконой "Фламенго" является Габриэль "Габигол" Барбоса, который самостоятельно оформил для клуба победу в финале Копа Либертадорес и неплохо выступил на клубном чемпионате мира (хотя и без голов). Впрочем, открытием стал 28-летний Бруно Энрике. Увидев футбол, продемонстрированный вингером в поединке против "Ливерпуля", хорошие европейские клубы должны серьезно задуматься над трансфером. Бруну Энрике 4 раза пробил по воротам (все – из пределов штрафной), отдал 3 передачи под удар и 8 раз шел в обыгрыш на дриблинге (5 успешных попыток) – правда, у него сильно проседает точность пасов (всего 64%). В матче против "Ливерпуля" набить такие показатели редко удается любому игроку, а с учетом гола в полуфинале и 21 забитого мяча + 4 ассиста в 35 матчах в Бразилии Бруну Энрике так и вовсе кажется перспективным для Европы. Пугают только две вещи. Во-первых, он уже был в Европе, в двух сезонах наиграв за "Вольфсбург" 581 минуту. Во-вторых, ему уже 28 лет, а его цена колеблется в районе 6,5 млн евро – это немного, но в работе с бразильцами эта сумма обязательно будет расти (тем более после такого финала). Средним европейским клубам куда интереснее Габигол, который провалился в "Интере", но который разрывает бразильский чемпионат – и ему всего 23.