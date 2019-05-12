"Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, не ставшим чемпионом с одним поражением за сезон

"Ливерпуль" в заключительном туре АПЛ обыграл "Вулверхэмптон" (2:0), однако не стал чемпионом Англии.

Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, который не стал чемпионом всего с одним поражением за сезон.

"Ливерпуль" завершил чемпионат с 30 победами, 7 ничьими и одним поражением, которое клубу нанес ставший чемпионом "Манчестер Сити".

Отметим, что "горожане" закончили сезон в АПЛ со следующей статистикой: 32 победы, две ничьи и четыре поражения.

Читайте также: "Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19. | http://soccernews.ru