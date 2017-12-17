"Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, выигравшим четыре выездных матча подряд с крупным счетом

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях обыграл "Борнмут" со счетом 4:0.

Стоит отметить, что мерсисайдцы стали первым клубом в истории АПЛ, который сумел победить в четырех выездных матчах подряд с разницей не менее, чем в три мяча.

Ранее "красные" выиграли у "Вест Хэма" (4:1), "Сток Сити" (3:0) и "Брайтона" (5:1).

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