"Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, выигравшим четыре выездных матча подряд с крупным счетом

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"Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, выигравшим четыре выездных матча подряд с крупным счетом

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях обыграл "Борнмут" со счетом 4:0.

Стоит отметить, что мерсисайдцы стали первым клубом в истории АПЛ, который сумел победить в четырех выездных матчах подряд с разницей не менее, чем в три мяча.

Ранее "красные" выиграли у "Вест Хэма" (4:1), "Сток Сити" (3:0) и "Брайтона" (5:1).

Не пропустите: В одни ворота: "Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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