"Ливерпуль" стал победителем Кубка АПЛ в Азии

В субботу в Гонконге завершился Кубок АПЛ в Азии. В финале "Ливерпуль" взял верх над "Лестером", а в матче за третье место "Кристал Пэлас" победил "Вест Бромвич".

Финал

"Лестер" - "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Слимани, 12 - 1:0, Салах, 20 - 1:1, Коутиньо, 44 - 1:2.

"Лестер": Шмейхель, Макгуйар, Морган (Беналуан, 77), Джеймс (Ндиди, 56), Фукс, Дринкуотер (Иборра), Амарти (Симпсон, 46), Олбрайтон (Лоуренс, 46), Марез (Муса, 65), Слимани (Кинг, 46), Варди (Ульоа, 66).

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнолд (Гомес, 56), Матип (Клаван, 46), Ловрен (Флэнаган, 84), Милнер (Морено, 41), Вейналдум (Соланке, 65), Лаллана (Хендерсон, 46), Салах (Кент, 65), Коутиньо (Вудберн, 56), Фирмино (Груйич, 46), Ориги (Старридж, 46).

Матч за третье место

"Вест Бромвич" - "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: Миливоевич, 12 - 0:1, Сако, 43 - 0:2.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Ньом, Хегази, Эванс (Якоб, 24), Ливермор (Филд, 67), Шадли (Робертс, 74), Филлипс, Брант (Уилсон, 61), Родригес (Леко, 61), Рондон (Макклин, 61).

"Кристал Пэлас": Хеннесси (Сперони, 46) Келли, Дилэйни (Кабай, 60), Таунсенд (Ван-Биссака, 75), Миливоевич (Томкинс, 60), Лофтус-Чик (Уорд, 46), Панчон (Уильямс, 75), Шлупп (ван Анхолт, 46), Заа (Кирби, 68), Б.Сако (Филлипс, 60), Бентеке (Ладапо, 75).

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