"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, выиграв 43-й титул в своей истории.

"Красные" 19 раз брали золото в английском первенстве, 7 раз - Кубок Англии, 8 раз - Кубок Лиги, 9 раз - евротрофеи.

"Ливерпуль" теперь является самым титулованным клубом Англии. Мерсисайдцы обошли "Манчестер Юнайтед" с 42 трофеями.

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