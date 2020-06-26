"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

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"Ливерпуль" стал самым титулованным английским клубом, обойдя "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, выиграв 43-й титул в своей истории.

"Красные" 19 раз брали золото в английском первенстве, 7 раз - Кубок Англии, 8 раз - Кубок Лиги, 9 раз - евротрофеи.

"Ливерпуль" теперь является самым титулованным клубом Англии. Мерсисайдцы обошли "Манчестер Юнайтед" с 42 трофеями.

Не пропустите: "Ливерпуль" установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
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