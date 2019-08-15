"Ливерпуль" стал самым титулованным клубом Англии

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"Ливерпуль" стал самым титулованным клубом Англии

"Ливерпуль" стал обладателем Суперкубка УЕФА, одолев в серии пенальти лондонский "Челси".

"Красные" завоевали 43-й трофей в своей истории. Это лучший показатель среди всех английских клубов.

"Ливерпуль" опередил "Манчестер Юнайтед", в активе которого 42 выигранных титула.

Замыкает тройку лучших "Арсенал" с 30 трофеями в клубном музее.

Не пропустите: "Ливерпуль" сравнялся с "Реалом" по победам в Суперкубке УЕФА и приблизился к рекорду двух клубов. | http://soccernews.ru
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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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