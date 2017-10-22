"Ливерпуль" стал шестой командой, пропустившей 1000-й гол в Премьер-Лиге

"Ливерпуль" стал шестой командой, пропустившей 1000-й гол в английской Премьер-Лиге.

Юбилейный гол в ворота "красных" забил форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн в очном матче команд уже на 4-й минуте.

Отметим, что после первого тайма игры "шпоры" выигрывают у "Ливерпуля" со счетом 3:1.

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