"Ливерпуль" стал третьим клубом в истории ЛЧ, вышедшим в финал после крупного поражения в первой игре

"Ливерпуль" - третий клуб в истории Лиги чемпионов, кто смог отыграться в полуфинале после крупного поражение в первом матче.

Сегодня, 7 мая, "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил на "Барселону" со счетом 4:0 после поражения со счетом 0:3 на "Камп Ноу".

Ранее подобное удавалось "Барселоне" в сезоне-1985/86. Тогда каталонцы после проигрыша "Гетерборгу" (0:3) с таким же счетом обыграла шведов дома, после чего победила по пенальти - 5:4.

Также отличился "Панатинаикос" в сезоне-1970/71. Тогда греческая команда в первом матче проиграл в гостях "Црвене Звезде" со счетом 1:4, а затем выиграл на своем поле - 3:0.

Сегодня, 8 мая, состоится еще один ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм".

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