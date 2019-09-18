"Ливерпуль" стал второй командой в истории, проигравшей первый матч группового этапа в ранге победителя ЛЧ

"Ливерпуль" повторил антирекорд "Милана" в Лиге Чемпионов, сообщает Gracenote Live.

Проиграв "Наполи", мерсисайдцы стали второй командой в истории после "россонери", потерпевшей поражение в первом матче группового этапа в ранге победителя турнира.

Напомним, что "Милан" в сезоне 1994/95 уступил "Аяксу" со счетом 0:2 в стартовой игре группы.

Примечательно, что эти же команды встретились в финале ЛЧ в той кампании и "Аякс" снова победил "Милан" на этот раз 1:0.

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