"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"
"Ливерпуль" – "Боруссия"
Стадион: "Банк оф Америка"
Начало матча: 23:00
Отгремели баталии на чемпионате мира, теперь же настал черед клубного футбола. Команды постепенно готовятся к новому сезону, хотя все еще находятся не в оптимальных кондициях и не могут рассчитывать на игроков, которые принимали участие в мундиале.
В Америке стартовал традиционный предсезонный турнир, который некоторыми воспринимается как полноценное соревнование, однако в большинстве своем гранды мирового футбола просто играют товарищеские матчи с равными по силе командами и при этом зарабатывают огромные деньги, которые платит принимающая сторона. Не воспринимается серьезно Международный кубок чемпионов и из-за того, что нет четкого регламента, команды играют разное количество матчей, поэтому победителем турнира может стать тот, кто проведет больше всего поединков.
Дортмундская "Боруссия" уже успела провести одну игру, обыграв "Манчестер Сити" 1:0, у обеих команд на поле вышел дубль, который был разбавлен несколькими игроками основы, которые не играли в России на ЧМ. Некоторые фамилии молодых игроков и вовсе были неизвестны широкой публике. Не стоит ожидать появления основных игроков и в отчетной игре. Многие лидеры "Ливерпуля" пропустят игру, так как находятся в отпуске, "Боруссия" же выпустит схожий состав, который играл с "Манчестер Сити".
Интересные факты противостояния
"Ливерпуль" дважды (2014 и 2016 год) занимал второй место в Международном кубке чемпионов.
Команды провели между собой пять матчей: две победы "Ливерпуля", две ничьи, одна победа у "Боруссии".
Самый значимый матч: финал Кубка обладателей 65/66. "Боруссия" обыграла "Ливерпуль" 2:1 в овертайме.
Ориентировочные составы:
"Ливерпуль": Кариус, Рэндалл, Клаван, Ван Дайк, Робертсон, Вудберн, Оджо, Вейналдум, Маркович, Соланке, Ингс
"Боруссия": Хитц, Бокхорт, Топрак, Загаду, Шмельцер, Пулишич, Роде, Бурниц, Гетце, Ларсен, Исак.
Прогноз на матч:
Команды выпустят резервные составы, поэтому спрогнозировать победителя достаточно сложно. "Ливерпуль" выглядит фаворитом только из-за того, что соперник проведёт второй матч за два дня.
Букмекеры предлагают на победу "Ливерпуля" коэффициент 2.10, на "Боруссию" – 3.20, на ничью – 3.80.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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