"Ливерпуль" – "Сток Сити" - 0:0 (обзор)

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"Ливерпуль" – "Сток Сити" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Сток Сити".

Не пропустите: Очередные потери мерсисайдцев: "Ливерпуль" не смог обыграть "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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