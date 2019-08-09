"Ливерпуль" теряет Алиссона

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"Ливерпуль" теряет Алиссона

Бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя из-за травмы.

Голкипер был заменен в первом тайме матча 1-го тура чемпионата Англии с "Норвичем" (4:0, перерыв). Вместо него на поле вышел новичок "красных" испанец Адриан.

26-летний Алиссон выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 52 матча во всех турнирах, в которых пропустил 35 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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