"Ливерпуль" теряет Алиссона

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя из-за травмы, об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

По его информации, бразильский страж ворот получил мышечное повреждение бедра на тренировке.

С высокой долей вероятности основной голкипер "красных" пропустит матч АПЛ с "Борнмутом" и ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико". Также под вопросом участие футболиста в мерсисайдском дерби с "Эвертоном".

В текущем сезоне 27-летний Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, в которых пропустил всего 17 голов.

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