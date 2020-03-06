"Ливерпуль" теряет Алиссона
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя из-за травмы, об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.
По его информации, бразильский страж ворот получил мышечное повреждение бедра на тренировке.
С высокой долей вероятности основной голкипер "красных" пропустит матч АПЛ с "Борнмутом" и ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико". Также под вопросом участие футболиста в мерсисайдском дерби с "Эвертоном".
В текущем сезоне 27-летний Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, в которых пропустил всего 17 голов.
Не пропустите: "Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы. | http://soccernews.ru
главное
-
Икарди близок к уходу из ПСЖ
-
Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном
-
Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале
-
Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам
-
"Лестер" 2015/16 или "Лестер" 2019/2020? Роджерсу будет сложно замахнуться на чемпионство, но он уже сделал больше, чем Раньери!
Лента новостей
-
1
Неймар признался, что боится играть головой
-
1
Ле Таллек хочет дебютировать за сборную России на Евро-2020
-
1
В автокатастрофе погиб двоюродный брат Наби Кейта
-
1
Глушаков высказался об ажиотаже вокруг коронавируса
-
1
Икарди близок к уходу из ПСЖ
-
3
"Ливерпуль" теряет Алиссона
-
1
Рибери вернулся в строй после трёхмесячного перерыва
-
1
Малком оценил свою физическую форму
-
АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока турнира в феврале
-
4
Сетьен рассказал о своём отношении к зависимости "Барселоны" от Месси
-
Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале
-
"Ювентус" сделал предложение о трансфере форварда "Сантоса"
-
Сёмин отреагировал на слова Кикнадзе о выборе тренера "Локомотива" на следующий сезон
-
1
Фанаты "Зенита" раскритиковали клуб за реакцию на инцидент в матче с "Ахматом"
-
Итальянский топ-клуб интересуется Азмуном
-
Ходжсон заключил новое соглашение с "Кристал Пэлас"
-
7
Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале
-
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе аргументировал подачу иска в суд на Геркуса
-
"Ньюкасл" объявил о продлении контрактов с двумя полузащитниками
-
Винисиус Жуниор прокомментировал обвинения Пике в симуляции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18