"Ливерпуль" теряет Алиссона

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"Ливерпуль" теряет Алиссона

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя из-за травмы, об этом сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс.

По его информации, бразильский страж ворот получил мышечное повреждение бедра на тренировке.

С высокой долей вероятности основной голкипер "красных" пропустит матч АПЛ с "Борнмутом" и ответную встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико". Также под вопросом участие футболиста в мерсисайдском дерби с "Эвертоном".

В текущем сезоне 27-летний Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, в которых пропустил всего 17 голов.

Не пропустите: "Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

АДРИАН вполне может заменить АЛИССОНА.

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нехорошо...

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