"Ливерпуль" теряет Алькантару

Фото: инстаграм Тьяго Алькантары/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист получил повреждение икроножной мышцы и пропустит ближайшие матчи с "Норвичем" в Кубке Лиги и "Брентфордом" в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне 30-летний Алькантара провел за "Ливерпуль" пять матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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