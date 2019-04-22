"Ливерпуль" теряет Фабиньо

Бразильский хавбек "Ливерпуля" Фабиньо выбыл из строя из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение во время матча 35-го тура АПЛ против "Кардиффа". Сроки его восстановления пока неизвестны, но наставник "красных" Юрген Клопп утверждает, что с полузащитником всё в порядке.

"С ним всё должно быть хорошо. У Фабиньо немного кружилась голова после столкновения, поэтому мы его заменили", - сказал Клопп.

В текущем сезоне Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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