"Ливерпуль" теряет Фабиньо

Теги ливерпульфабиньоюрген клопптравмы

"Ливерпуль" теряет Фабиньо

Бразильский хавбек "Ливерпуля" Фабиньо выбыл из строя из-за травмы.

25-летний футболист получил повреждение во время матча 35-го тура АПЛ против "Кардиффа". Сроки его восстановления пока неизвестны, но наставник "красных" Юрген Клопп утверждает, что с полузащитником всё в порядке.

"С ним всё должно быть хорошо. У Фабиньо немного кружилась голова после столкновения, поэтому мы его заменили", - сказал Клопп.

В текущем сезоне Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Аршавин поставил Семака на один уровень с Нагельсманом, Моуринью и Виллаш-Боашем

Аршавин поставил Семака на один уровень с Нагельсманом, Моуринью и Виллаш-Боашем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
13 Борнмут Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли Бернли 34 39
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов