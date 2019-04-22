"Ливерпуль" теряет Фабиньо
Бразильский хавбек "Ливерпуля" Фабиньо выбыл из строя из-за травмы.
25-летний футболист получил повреждение во время матча 35-го тура АПЛ против "Кардиффа". Сроки его восстановления пока неизвестны, но наставник "красных" Юрген Клопп утверждает, что с полузащитником всё в порядке.
"С ним всё должно быть хорошо. У Фабиньо немного кружилась голова после столкновения, поэтому мы его заменили", - сказал Клопп.
В текущем сезоне Фабиньо сыграл за "Ливерпуль" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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|Эвертон
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|Уотфорд
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|Лестер Сити
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|Вулверхэмптон
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|11
|Вест Хэм Юнайтед
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|35
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|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
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|Бернли
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|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
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|Хаддерсфилд Таун
|35
|14