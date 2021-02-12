"Ливерпуль" теряет Фабиньо

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"Ливерпуль" теряет Фабиньо

Универсальный полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо снова выбыл из строя.

По словам главного тренера "красных" Юргена Клоппа, у бразильца возникли мышечные проблемы.

27-летний футболист точно не сыграет с "Лестером" в субботу, а его участие в матче с "РБ Лейпциг" во вторник пока под вопросом.

В текущем сезоне Фабиньо сделал 1 ассист в 27 встречах.

Не пропустите: "РБ Лейпциг" не сможет сыграть с "Ливерпулем" на "Энфилде". | http://soccernews.ru
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