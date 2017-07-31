"Ливерпуль" теряет Гомеса

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес травмировался в товарищеской игре с "Гертой" (3:0), сообщает LiverpoolEcho.

По информации ресурса, характер повреждения еще не выявлен. В ближайшее время игрок пройдет полное медобследование, после чего станут известны сроки восстановления.

Сообщается, что наставник клуба Юрген Клопп принял решение не задействовать Гомеса в оставшихся играх немецкого турне.

В прошлом сезоне Гомес провел 12 матчей и отметился одним ассистом.

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