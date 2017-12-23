"Ливерпуль" теряет Хендерсона

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон травмировался в матче 19-го тура АПЛ против "Арсенала", сообщает The Metro.

27-летний футболист покидал поле хромая - на 13-й минуте вместо него вышел Джеймс Милнер. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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