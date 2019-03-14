"Ливерпуль" теряет Хендерсона

Теги ливерпульджордан хендерсонюрген клопптравмы

"Ливерпуль" теряет Хендерсона

"Ливерпуль" потерял из-за травмы своего капитана Джордана Хендерсона.

Уже на 13-й минуте матча с "Баварией" 28-летний футболист был заменён на Фабиньо.

"У Хендерсона вывих голеностопа. Надеюсь, всё не очень серьёзно", - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп после игры.

Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Основной защитник "Ливерпуля" пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом

В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов