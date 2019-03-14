"Ливерпуль" теряет Хендерсона

"Ливерпуль" потерял из-за травмы своего капитана Джордана Хендерсона.

Уже на 13-й минуте матча с "Баварией" 28-летний футболист был заменён на Фабиньо.

"У Хендерсона вывих голеностопа. Надеюсь, всё не очень серьёзно", - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп после игры.

Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Основной защитник "Ливерпуля" пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru