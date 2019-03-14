"Ливерпуль" теряет Хендерсона
"Ливерпуль" потерял из-за травмы своего капитана Джордана Хендерсона.
Уже на 13-й минуте матча с "Баварией" 28-летний футболист был заменён на Фабиньо.
"У Хендерсона вывих голеностопа. Надеюсь, всё не очень серьёзно", - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп после игры.
Сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.
В текущем сезоне Хендерсон сыграл за "Ливерпуль" 32 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Основной защитник "Ливерпуля" пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14