"Ливерпуль" теряет Кейта

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"Ливерпуль" теряет Кейта

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта травмировался во время матча 1/8 финала Кубка Английской Лиги против "Арсенала".

"Наби подскользнулся, когда потерял мяч. Потом я увидел, как он хромает, и поэтому мы его заменили", - цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Daily Mail.

Степень серьёзности повреждения гвинейца, а также сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

24-летний Кейта в текущем сезоне сыграл за "Ливерпуль" всего 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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