"Ливерпуль" теряет Ловрена

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"Ливерпуль" теряет Ловрена

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен травмировался на разминке перед вчерашним матчем десятого тура АПЛ против "Хаддерсфилда", сообщает официальный твиттер клуба.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления хорватского центрбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне 28-летний Ловрен сыграл за "Ливерпуль" 12 матчей во всех турнирах.

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