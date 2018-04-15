"Ливерпуль" теряет Ловрена

Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил повреждение в матче 34-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (3:0) и был заменен в концовке встречи.

"Надеюсь, что у Ловрена ушиб, а не растяжение. Я видел лишь то, что он прихрамывал. Пока что я не могу сказать большего. Хочется верить, что его травма не слишком серьезная", - сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В ближайшее время хорват пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 28-летний Ловрен провел за "Ливерпуль" 37 матчей и забил 1 гол.

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