"Ливерпуль" теряет Мане

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"Ливерпуль" теряет Мане

"Ливерпуль" потерял из-за травмы своего вингера Садио Мане, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, 26-летний футболист получил повреждение руки в расположении сборной Сенегала.

Степень серьёзности травмы Мане пока неизвестна. В этом сезоне атакующий полузащитник сыграл за "красных" 11 матчей и забил 4 гола.

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