"Ливерпуль" теряет Мане

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане травмировался в игре против "Вулверхэмптона".

Сенегалец покинул поле на 33-й минуте матча. Вместо него вышел Такуми Минамино, для которого это дебютная игра в АПЛ.

Характер травмы Мане неизвестен. Отмечается, что игрок покидал поле самостоятельно.

В этом сезоне Мане провел 31 игру, в которых забил 15 голов и отдал 11 ассистов.

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