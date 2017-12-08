"Ливерпуль" теряет Морено

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"Ливерпуль" теряет Морено

Защитник "Ливерпуля" Альберто Морено травмировался в матче Лиги Чемпионов против "Спартака".

Как сообщает официальный сайт "красных", у 25-летнего испанца выявлено повреждение сухожилия. По предварительным данным, он пропустит не менее недели.

В этом сезоне Морено сыграл за "Ливерпуль" 20 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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