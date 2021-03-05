"Ливерпуль" теряет очередного центрального защитника

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"Ливерпуль" теряет очередного центрального защитника

Лазарет "Ливерпуля" продолжают пополнять футболисты, играющие в центре обороны.

В этот раз из строя выбыл защитник Озан Кабак, которого мерсисайдский клуб арендовал в январе.

20-летний турок получил повреждение во вчерашней игре с "Челси" (0:1). Степень серьёзности травмы пока неизвестна.

Ранее "Ливерпуль" потерял Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля МатипаНатаниэля ФиллипсаБена Дэвиса и Джордана Хендерсона, который провёл несколько матчей на позиции центрального защитника.

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