"Ливерпуль" теряет очередного центрального защитника

Лазарет "Ливерпуля" продолжают пополнять футболисты, играющие в центре обороны.

В этот раз из строя выбыл защитник Озан Кабак, которого мерсисайдский клуб арендовал в январе.

20-летний турок получил повреждение во вчерашней игре с "Челси" (0:1). Степень серьёзности травмы пока неизвестна.

Ранее "Ливерпуль" потерял Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса, Жоэля Матипа, Натаниэля Филлипса, Бена Дэвиса и Джордана Хендерсона, который провёл несколько матчей на позиции центрального защитника.

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