"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение колена в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" и был заменен в начале встречи.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 24-летний Окслейд-Чемберлен провел за "Ливерпуль" 45 матчей, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

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