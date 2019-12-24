"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена

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"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен выбыл из строя на неопределённый срок.

Сообщается, что у 26-летнего футболиста диагностирована травма связок голеностопа. 

Сроки восстановления английского хавбека пока неизвестны, но он точно пропустит ближайшие игры.

В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провёл за "Ливерпуль" 21 матч и забил 5 голов.

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