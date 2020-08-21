"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена

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"Ливерпуль" теряет Окслейд-Чемберлена

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "красных", хавбек получил повреждение колена на тренировке.

В связи с этим 27-летний англичанин пропустит оставшуюся часть предсезонной подготовки.

Напомним, что в АПЛ "Ливерпуль" стартует 12 сентября матчем против "Лидса".

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