"Ливерпуль" теряет Ориги

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"Ливерпуль" теряет Ориги

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги выбыл из строя из-за травмы.

У бельгийского форварда возникли проблемы со здоровьем во время матча пятого тура АПЛ против "Ньюкасла". Его заменил в конце первого тайма Роберто Фирмино.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне 24-летний Ориги сыграл за "Ливерпуль" 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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